В Украине наблюдается очередной прогнозируемый эпидемический подъем заболеваемости корью, который связан с низким охватом профилактическими прививками детей и с цикличностью этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Сложная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью сложилась в результате накопления значительной не вакцинированной прослойки среди населения. В настоящее время наблюдается рост болезни по сравнению с прошлым годом больше чем в 20 раз. За первые 4 месяца текущего года было зарегистрировано 172 случая заболеваемости корью. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 8 случаев», - отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак.

Отмечается, что из 172 больных 61 человек не получил ни одной прививки против кори, еще у 16 отсутствуют данные о прививках, также расценивается как не привитый контингент. Полностью привиты, согласно календарю, только 37 человек, еще 58 - имеют одну прививку.

Наибольшее количество случаев заболеваемости корью зафиксировано в Одесской и Ивано-Франковской областях.

«С начала года по состоянию на 22 мая в Одесской области зафиксировано 114 подозрения на корь, из них 83 случая получили лабораторное подтверждение. В Ивано-Франковской области зарегистрировано 7 вспышек заболеваемости корью», - сообщили в министерстве.

Всего с начала года зафиксировано 279 обращений с подозрением на корь, 140 из них уже получили лабораторное подтверждение.