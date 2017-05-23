Число жертв при взрыве на стадионе Manchester Arena в Великобритании возросло до 22 человек, среди них есть дети, сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

«Полиция Манчестера сообщает о 22 погибших и 59 пострадавших», - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что правоохранители подтвердили, что среди погибших есть дети, сообщает 112 Украина.

Информацию о личностях погибших пока не разглашают.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании погибли 19 человек и 59 были госпитализированы.