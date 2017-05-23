Следственный отдел прокуратуры Киева завершил досудебное расследование и направил в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников полиции по факту причинения телесных повреждений гражданину, который пытался зафиксировать на мобильный телефон незаконные, по его мнению, действия правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел на территории одного из гаражных кооперативов столицы.

«Сотрудники патрульной полиции пытались выяснить состояние алкогольного опьянения пассажира автомобиля, который находился на стоянке возле гаражей. А когда случайный прохожий стал снимать их действия на мобильный телефон, правоохранители, явно выходя за пределы предоставленных им прав и полномочий, применили к нему физическое насилие. Так, заламывая мужчине руки за спину и нанося ему удары в лицо и различные части тела, полицейские повалили его на землю, незаконно изъяли мобильный телефон и удалили с него видеозапись», - сообщили в прокуратуре.

При этом полицейские не учли, что их незаконные действия в это время фиксировала камера уличного наблюдения.

В ходе досудебного расследования получены доказательства совершения полицейскими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины, то есть превышение работниками полиции своих полномочий, что сопровождалось насилием в отношении потерпевшего.

Обвинительный акт в отношении полицейских направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.