Посещаемость российской социальной сети «ВКонтакте» за 5 дней упала на 3 млн визитов. Об этом свидетельствуют данные SimilarWeb.

Компания предоставила статистику посещаемости в Украине заблокированных российских интернет-сервисов. Статистика включает не уникальные визиты с десктопов, сообщает «Экономическая правда».

Согласно данным на 20 мая 2017 года, посещаемость социальной сети «ВКонтакте» (vk.com) в Украине упала на 3,35 млн визитов за 5 дней блокирования доступа.

До введения санкций ежедневная посещаемость соцсети в Украине составляла в среднем 10,1 млн визитов. 20 мая украинские интернет-пользователи посетили социальную сеть 6,75 млн раз.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.