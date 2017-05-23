Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко анонсировала запросы народных депутатов в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и профильные министерства относительно свободной работы сепаратистских сайтов в Украине.

Об этом она заявила во время международной конференции «Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны», сообщает УНИАН.

«У меня есть большой вопрос: почему сепаратистские сайты свободно работают в Украине? Наши журналисты на них ссылаются, кстати... Конечно, есть вопросы к СНБО, почему этот вопрос не рассмотрели во время абсолютно правильной дискуссии по сайтам российским, которые работали ... Очевидно, что мы будем направлять соответствующие запросы от народных депутатов в СНБО, в профильные министерства», - сказала она.

Также, по словам Геращенко, чрезвычайно важно делать все, чтобы максимально заботиться о людях на временно оккупированных территориях.

Геращенко отметила, что в этом контексте важна как законодательная, так и информационная работа. «Из-за дискредитации гуманитарного фактора российская сторона и ее ставленники рисуют враждебный образ Украины», - отметила она.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.