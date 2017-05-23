Украинская сторона ожидает, что должен состояться и телефонный разговор лидеров стран «нормандского формата», и встреча - после согласования графиков. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила перед началом международной конференции «Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны».

«Мы ожидаем телефонного разговора Президента Украины и новоизбранного президента Французской Республики», - сказала она.

Геращенко отметила важность встречи Президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая состоялась 20 мая в ФРГ. «90% этого разговора - и сначала в двустороннем формате, где они только с глазу на глаз общались, и потом уже в расширенном формате - было посвящено именно ситуации на Донбассе и «нормандскому формату», - отметила Геращенко, сообщает УНИАН.

«Очень важно, что и госпожа Меркель, и Президент Украины выступают за активизацию «нормандского формата». Собственно, это означает, что мы очень ожидаем, что должен состояться и телефонный разговор лидеров «нормандского формата», ну, и уже когда будут графики совпадать, будем ожидать и встречи», - сказала Геращенко.

Она напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон пока формирует свою команду.

Напомним, после встречи с Меркель 20 мая Порошенко заявил, что переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе будут активизированы в ближайшее время.