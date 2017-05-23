Начальник полиции Иан Хопкинс заявил, что нападавший в Манчестере погиб при взрыве.

По его словам, на Манчестер-арене смертник действовал в одиночку, но правоохранители проверяют, не был ли он частью сети, сообщает УНИАН со ссслкой на Guardian.

«Злоумышленник, я могу подтвердить, умер на арене. Мы уверены, что нападавший имел при себе самодельное взрывное устройство, которое он активировал», - рассказал полицейский.

Как ранее сообщал ForUm, поздно вечером 22 мая в Манчестере на стадионе произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, 59 - были ранены.

Полиция квалифицировала взрыв как теракт.