Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».

Как ранее сообщал ForUm, поздно вечером 22 мая в Манчестере на стадионе произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, 59 - были ранены.

Полиция квалифицировала взрыв как теракт.