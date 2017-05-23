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Использование возможностей введенной в 2016 году системы электронных закупок ProZorro позволило сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств, а общий объем торгов превысил 700 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая в Киеве Всемирный форум по закупкам, профессиональной этики, управления и открытости (PRIMO), сообщает пресс-служба Кабмина.

«Еще недавно система закупок в Украине была непрозрачная, приносила миллиардные убытки и служила источником коррупции, - сказал глава правительства. - Система изменилась. Парламент поддержал правительственные изменения, и на наше правительство пришлась возможность имплементации новой системы», - отметил он.

Гройсман напомнил, что с 1 августа 2016 года началось внедрение новой системы ProZorro, которую знают уже далеко за пределами нашего государства.

«Используя эту систему, мы находим эффективные оптимальные решения для государственных закупок... За последнее время через систему ProZorro было проведено закупок почти на 700 млрд грн. И сегодня можем констатировать факт: система экономит ресурсы для бюджета. Экономия бюджетных средств - 24 млрд грн», - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что следующим шагом использования ProZorro станет приватизация нестратегических государственных компаний, которая позволит найти новых владельцев активов, а значит - создать новые рабочие места, привлечь новые технологии и инвестиции.

«Несколько недель назад мы нашли общее решение для внедрения ProZorro для конкурентной продажи госкомпаний. Это следующий шаг, который даст результат. Хотим, чтобы каждый представитель бизнеса - независимо от страны - имел одинаковый уровень доступа к возможностям, которые есть в государстве», - подытожил Гройсман.
ForUm

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