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Данных о пострадавших гражданах Украины в результате теракта на стадионе в Манчестере нет. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в Twitter.

«По состоянию на 07.20 информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании погибли 22 человека. Еще более 50-ти госпитализированы.
ForUm

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