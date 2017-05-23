Данных о пострадавших гражданах Украины в результате теракта на стадионе в Манчестере нет. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в Twitter.

«По состоянию на 07.20 информация о наличии украинцев, пострадавших в теракте в Манчестере, не подтверждается. Полиция продолжает расследование теракта», - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании погибли 22 человека. Еще более 50-ти госпитализированы.