В мировом рейтинге открытости данных Украина поднялась на 18 позиций, заняв 44 место. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на его странице в Facebook.

По его словам, сегодня ночью World Wide Web Foundation обнародовала результаты ежегодного исследования Open Data Barometer о состоянии развития открытых данных в мире.

«За последний год Украина значительно улучшила свои показатели, заняв 44 место среди 115 стран мира, и вместе с Грузией сделала самый положительный «скачок» в рейтинге», - отметил премьер.

Гройсман добавил, что Украина поднялась в рейтинге на 18 позиций.