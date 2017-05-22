Апелляционный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил без изменений меру пресечения для бывшего начальника УГАИ ГУ МВД Украины в Киеве Николая Макаренко в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в 5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что в ходе судебного заседания прокуратура категорически возражала против удовлетворения соответствующего ходатайства стороны защиты.

«Поэтому, по решению Апелляционного суда Киева постановление следственного судьи Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения подозреваемому Макаренко оставлено без изменений», - говорится в сообщении.

Напомним, Макаренко разыскивался украинскими правоохранительными органами за организацию схем системного взяточничества. В сентябре 2016 года его задержали в московском аэропорту «Домодедово», а в апреле 2017 года его экстрадировали в Украину.

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), за которое предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.