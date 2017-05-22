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Международный Паралимпийский комитет (МПК) продлил санкции в отношении Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщает ВВС.

Это означает, что российские спортсмены с ограниченными возможностями не смогут принять участие в ближайших чемпионатах Европы и мира, организованных под эгидой МПК, а также в зимних Паралимпийский играх 2018 года.

Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Данное решение МПК может быть пересмотрено в сентябре.
ForUm

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