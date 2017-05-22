С 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику, будет осуществляться только при условии его согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.

Соответствующее распоряжение подписал Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«Указанное требование соответствует п. 14 Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ, в соответствии с которым такое сотрудничество осуществляется между компетентными органами в области ветеринарной медицины Украины и Молдовы, а именно: при импорте и международном транзите в обязательном порядке заблаговременно оформляются разрешения центральных государственных ветеринарных органов сторон, на территории которых ввозится и через территории которых транспортируется подконтрольный груз. С ними также согласуется маршрут следования», - пояснили в ведомстве.

Указанное соглашение парафировано 12 представителями правительств стран СНГ, в том числе представителями Украины и Республики Молдова.

Поскольку действие указанного соглашения не распространяется на отношения с непризнанной ПМР, с целью обеспечения его выполнения, главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины принял соответствующее решение. Такое решение соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).

Напомним, ранее «министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР» Ефимий Коваль заявил, что Украина запретила транзит продовольственных грузов через свою территорию в непризнанное Приднестровье.