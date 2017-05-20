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Украина запретила транзит продовольственных грузов через свою территорию в непризнанное Приднестровье. Об этом во время экстренного заседания совета безопасности Приднестровья заявил «министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР» Ефимий Коваль, сообщается на сайте президента непризнанной республики.

По его словам, накануне в адрес Минсельхоза поступило письмо от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в котором сообщается о запрете транзита грузов в Приднестровье через территорию Украины.
«Авторы документа ссылаются на распоряжение главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, датированное 17 мая текущего года, которым определено, что с 20 мая пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в Приднестровье, будет осуществляться только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова. Предыдущие согласования транзита по территории Украины в приднестровском направлении признаны недействительными», - заявил Коваль.

Он также привел данные, что «только за 2017 год подано 83 заявки на 293 машины и перевезено в Приднестровье более 6 тысяч тонн грузов, которые поступают в республику через украинский порт из 29 стран мира».

Коваль подчеркнул, что «решение Украины отрицательно скажется на продовольственном обеспечении республики».

 
ForUm

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