Объявление подозрения Иосифу Сталину и Лаврентию Берии за депортацию крымских татар является необходимым шагом для признания преступления протии крымскотатарского народа.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

«И Сталин, и Берия, и Кобулов давно горят в аду, чтобы им предъявлять обвинения или подозрения. Но такова процедура. Это необходимо. Потом будет судебный процесс, чтобы в юридическом плане признать преступление против целого народа», - отметил он.

Напомним, ранее прокуратура вынесла подозрение Сталину и Берии за насильственную депортацию крымских татар с территории Крымской АССР.