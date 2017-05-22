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Объявление подозрения Иосифу Сталину и Лаврентию Берии за депортацию крымских татар является необходимым шагом для признания преступления протии крымскотатарского народа.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев

«И Сталин, и Берия, и Кобулов давно горят в аду, чтобы им предъявлять обвинения или подозрения. Но такова процедура. Это необходимо. Потом будет судебный процесс, чтобы в юридическом плане признать преступление против целого народа», - отметил он.

Напомним, ранее прокуратура вынесла подозрение Сталину и Берии за насильственную депортацию крымских татар с территории Крымской АССР.

 

 

 
ForUm

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