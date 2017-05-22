Министр юстиции Павел Петренко считает, что руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции должно написать заявления об увольнении и уйти в отставку.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в понедельник, сообщает Укринформ.

«Те люди, которые возглавляют НАПК, сейчас несут персональную ответственность за то, что мы не имеем полноценной системы проверок (деклараций. - Ред.). Так быть не может. Я соавтор законопроекта о предупреждении коррупции, и мы это не закладывали совместно с коллегами и из гражданского общества, и из парламента в дух и букву этого закона. Эти случайные люди, руководители НАПК, к сожалению, не имеют воли даже подать в отставку, поэтому приходится через изменения в закон такие ошибки исправлять», - сказал Петренко.

Он также отметил, что сейчас рассматривается возможность проведения служебной проверки работы руководства НАПК.

«Корчак обратился к Кабмину, чтобы было проведено служебное расследование против Радецкого и Рябошапки, Радецкий и Рябошапка обратились к Кабмину, чтобы было проведено служебное расследование в отношении Корчак... Я им всем рекомендую взяться за руки, написать заявление и уйти уже, не мучиться самим и не мучить такой важный орган, как НАПК. Сейчас также рассматривается вопрос возможного назначения служебного расследования, потому что если сами руководители требуют, чтобы против них провели служебное расследование, наверное мы пойдем им навстречу», - добавил министр юстиции.

Напомним, в конце марта премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства посоветовал руководству НАПК написать заявления об отставке.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.

12 апреля Корчак заявила, что готова уйти со своей должности.