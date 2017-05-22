Председатель правления Transparency International Хосе Угас заявляет, что бывший президент Украины Виктор Янукович международным сообществом был признан самым коррумпированным чиновником мира в результате проведенного организацией так называемого конкурса «красоты» топ-коррупционеров. Об этом Угас сообщил во время дискуссии «Как Украине наконец достичь успеха в борьбе с топ-коррупцией и возврате украденных активов?».

По его словам, дела, связанные с коррупцией топ-чиновников по всему миру, стали приоритетными для организации, потому что большинство этих чиновников остаются безнаказанными. В этой связи, из-за безнаказанности чиновников, организация в прошлом году решила через всемирную сеть Интернет провести так называемый открытый конкурс «красоты» с единственным вопросом: кто, по мнению граждан из всех стран, является наиболее коррумпированным в мире.

«В течение трех месяцев мы получили около 350 кандидатов. Мы создали специальную техническую панель, чтобы упорядочить этот большой список, и мы получили список из 50 имен», - сказал Угас. Затем Transparency International в Интернете разместила истории этих людей и их фотографии, и все желающие в течение двух месяцев могли голосовать за того, кто, по их мнению, является наиболее коррумпированным. Угас отметил, что дела 50 лиц касались, в частности, коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА), а также таких стран, как Бразилия, Панама и других. «Вы знаете кто победил? Янукович победил. Таким образом, люди считают, что наиболее коррумпированный человек в мире родом из этой страны, и он является бывшим президентом Украины», - подчеркнул Угас, сообщает УНИАН.

По его словам, для мирового сообщества дело Януковича вызывает большое беспокойство. Угас вспомнил, как в прошлом году встречался с украинскими чиновниками, чтобы получить информацию, как продвигается расследование дела Януковича, потому что в нем прослеживается безнаказанность причастных к коррупции лиц.

«Мы не слышали о проведении эффективного расследования в отношении Януковича. Очевидно, что он является абсолютно свободным без ограничений и находится в России под защитой Путина, и ничего не происходит. Именно поэтому международное сообщество, по крайней мере международное антикоррупционное сообщество, довольно обеспокоено», - утверждает председатель правления Transparency Internationa.

Напомним, 18 мая, Оболонский районный суд Киева продолжил рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Однако заседание было перенесено на 29 мая.