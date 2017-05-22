Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ушел бы в отставку, если бы Верховная Рада не приняла изменения в закон о заочном осуждении. Об этом он заявил на международном воркшопе Transparency International Ukraine.

«Не секрет, что законодательство еще несколько месяцев фактически исключало заочное осуждение по экономическим преступлениям. Не секрет и то, что московские беглецы активно работали над тем, чтобы Интерпол снял их с розыска, и очень странно, что сразу после смены руководства Интерпола, куда пришли представители РФ и КНР, это таки произошло», - отметил он, сообщает 112 Украина.

«Если бы парламент мудро не проголосовал за уточнение закона о заочном осуждении, мы бы были в ситуации краха, и я не исключаю, что я бы писал заявление об отставке», - сказал генпрокурор.

Как ранее сообщал ForUm, 16 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусматривающих введение наказания за экономические и военные преступления в ходе заочного осуждения.