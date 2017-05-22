Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно удерживается в России, обратится к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону за помощью в освобождении. Об этом в Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин.
«В канун визита Путина в Париж Роман Сущенко обратится к Макрону с просьбой о помощи в его освобождении», - написал он.
Фейгин отметил, что как адвокат Сущенко ждет от визита Путина в Париж гуманитарного шага с его стороны, выражающегося в возвращении домой его подзащитного.
Он также сообщил, что супруга Сущенко такеже обратилась за помощью в освобождении мужа к жене французского президента Бриджит Макрон.
Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
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