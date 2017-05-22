также в разделеОбщество
НАПК дало НАБУ доступ к реестру е-деклараций 5
Сытник рассказал, как вернуть деньги экс-чиновников 9
Митрополит Антоний в день святого Николая призвал украинцев просить у чудотворца смирения 9
НАПК утвердило порядок мониторинга образа жизни чиновников 8
Красная книга Украины может пополниться еще одним видом животных 16
ГПУ еще не объявляла подозрение Фирташу 15
Луценко против создания антикоррупционного суда 20
Из Украины пытались вывезти украшения времен Киевской Руси 24
САП хочет провести психиатрическую экспертизу Насирова 39
ГПУ: США вернут Украине большую часть средств Лазаренко 33
В Украине сегодня – грозы и шквалы 61
Порошенко объявил украинскую книгу года 31
Пограничники не пропустили из Крыма 15 иностранцев 93
Полиция задержала боевика «ДНР», прикинувшегося патриотом 51
Во Львове выпала треть месячной нормы осадков 78
Порошенко скупился на «Книжном Арсенале» 104
Жебривский объявил конкурс на украинизацию. Приз – 30 миллионов 53
У Садового прокомментировали сообщения о «путешествующем» мусоре 59

Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно удерживается в России, обратится к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону за помощью в освобождении. Об этом в Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин.

«В канун визита Путина в Париж Роман Сущенко обратится к Макрону с просьбой о помощи в его освобождении», - написал он.  

Фейгин отметил, что как адвокат Сущенко ждет от визита Путина в Париж гуманитарного шага с его стороны, выражающегося в возвращении домой его подзащитного.

Он также сообщил, что супруга Сущенко такеже обратилась за помощью в освобождении мужа к жене французского президента Бриджит Макрон.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года