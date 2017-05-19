также в разделеПолитика
Парубий объяснил, почему депутаты разбегаются в пятницу 12
ГПУ подготовила представления на снятие неприкосновенности с трех нардепов 79
Goodbye по-сербски: украинцы сорвали очередной план по возвращению россиян в ПАСЕ 59
«Батькивщина» обвинила Гройсмана в манипуляциях во время представления реформ 51
Лавров заговорил о «визовой дискриминации россиян» в Крыму 81
Судьи КСУ не смогли избрать себе председателя 33
У Кабмина – свои планы на деньги Януковича 37
Германия ожидает от США посредничества в урегулировании конфликта на Донбассе 90
В Раде намерены рассмотреть церковные законопроекты на следующей неделе 57
Госдеп не критиковал запрет российских сайтов, заявление не было официальным 37
Гройсман: Я за свою должность не держусь 51
Луценко об инициативе лишить неприкосновенности Вилкула: Я не стол заказов 54
Порошенко уверен в деоккупации Крыма 109
Луценко сообщил, когда отчитается перед Радой 43
Савченко не видит проблемы в отмене ее закона 54
Порошенко: Ночь на 11 июня станет началом новой эпохи для Украины 393
Макрон и Путин обсудили «нормандский формат» 764
Гройсман: Бизнес должен быть защищен от произвола силовиков 57

Министр иностранных дел Украины проинформировал Совет Европы о решении СНБО относительно запрета российских сайтов и соцсетей. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в рамках гибридной войны Россия инструментализировала интернет и, в частности, социальные сети. Украина была вынуждена ввести санкции против ряда российских юридических лиц, деятельность которых угрожает национальной информационной и кибербезопасности, а также сеет ненависть и раздор.

«Установленные ограничения являются целеустремленными контрмерами, принятыми в соответствии с принципом пропорциональности против Российской Федерации как государства, которое должно нести ответственность за свои действия», - сказал Климкин.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года