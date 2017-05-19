Министр иностранных дел Украины проинформировал Совет Европы о решении СНБО относительно запрета российских сайтов и соцсетей. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в рамках гибридной войны Россия инструментализировала интернет и, в частности, социальные сети. Украина была вынуждена ввести санкции против ряда российских юридических лиц, деятельность которых угрожает национальной информационной и кибербезопасности, а также сеет ненависть и раздор.

«Установленные ограничения являются целеустремленными контрмерами, принятыми в соответствии с принципом пропорциональности против Российской Федерации как государства, которое должно нести ответственность за свои действия», - сказал Климкин.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.