Сын судьи Апелляционного суда Донецкой области Александра Демьяносова учится в Московском институте международных отношений с 2011 года за средства украинского государства и по направлению МИД.

Об этом факте стало известно во время собеседования на должность в Верховный суд, где Демьяносов является кандидатом, говорится в сюжете программы «Схемы».

Сын судьи поступил на магистратуру после окончания бакалавриата.

Узнав о вузе, в котором учится сын конкурсанта, один из членов Высшей квалификационной комиссии Сергей Прилипко отметил, что «это же специфическое заведение, и мы знаем, что там шпионов готовят». На вопрос члена комиссии, почему сын судьи не перевелся в украинский университет, Демьяносов ответил: «Да там уже закончит. Заканчиваем. Это его воля».

Общественный совет добропорядочности по результатам рассмотрения дела этого судьи сделал вывод о его несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики. Среди основных причин: ложные сведения в декларации добродетели; вынесение сомнительного решения в пользу подозреваемого, причастного к «ДНР»; сокрытие имущества.

«Однако четверо членов комиссии в кассационный уголовный суд, где и проходил собеседование Демьяносов, предварительно не приняли во внимание отрицательное заключение Общественного совета добродетели. Теперь его судьбу как кандидата в Верховный суд должны решить все члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины», – говорится в сюжете.

Напомним, НАБУ начало аналитическую проверку сведений о желающих стать судьями в Верховном суде в январе 2017 года.