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Генпрокуратура Украины вызывает на допрос гражданина РФ Алексея Мильчакова 1991 г.р., подозреваемого в деле о посягательстве на территориальную целостность, создании террористической группы, совершении преступления группой лиц и в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. 

Мильчакова вызывают в ГПУ на 10:00 26 мая, сообщает 112 Украина.

Повестка опубликована на сайте ГПУ. 

Алексей Мильчаков  фигурирует в докладе бывшего польского полицейского о российских преступлениях на Донбассе. Еще в 2015 году автор доклада, человек, взявший псевдоним Новак отмечал, что Мильчакова на тот момент не было в списке преступников, поскольку не удалось найти его выживших жертв.

Новак отмечал, что Мильчаков молод и очень жесток. «Двадцать с небольшим лет. Это монстр с хрестоматийными чертами серийного убийцы. Свое присутствие в социальных сетях он начал с того, что сфотографировался со щенком, потом перерезал ему горло и съел, чтобы показать, что он настоящий мужчина. Он отправился добровольцем на Донбасс, стал командиром подразделения в батальоне «Русич» — это российские националисты со славяно-фашистским уклоном. В Facebook он публиковал свои снимки с освежеванными трупами. Тип психопата-извращенца. В России его чествуют, как героя, приглашают на телевидение в качестве эксперта по украинской тематике», - отмечал Новак. 

 
ForUm

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