Внутренне перемещенные лица могут получить биометрические паспорта в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПЛ.

Об этом заявила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цыбулько, сообщает пресс-служба министерства.

«Нужно помнить, что безвизовый режим не дает права работать украинцам на территории ЕС. Можно находиться в странах ЕС не более 90 дней в течение 180 дней. Внутренне перемещенным лицам получить биометрические паспорта можно в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПЛ», - отметила Цыбулько.

Как известно, биометрический паспорт является обязательным условием для безвизовых поездок в ЕС.

Напомним, в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

В Администрации Президента заявили, что безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.