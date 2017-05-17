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Внутренне перемещенные лица могут получить биометрические паспорта в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПЛ.

Об этом заявила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Олеся Цыбулько, сообщает пресс-служба министерства.

«Нужно помнить, что безвизовый режим не дает права работать украинцам на территории ЕС. Можно находиться в странах ЕС не более 90 дней в течение 180 дней. Внутренне перемещенным лицам получить биометрические паспорта можно в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПЛ», - отметила  Цыбулько.

Как известно, биометрический паспорт является обязательным условием для безвизовых поездок в ЕС.

Напомним, в Европейском парламенте состоялась церемония подписания законодательного акта Европейского Союза, которым вводится безвизовый режим для граждан Украины.

В Администрации Президента заявили, что безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.

 
ForUm

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