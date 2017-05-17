Новый президент Франции Эммануэль Макрон выбрал министров для правительства, которое ранее возглавил представитель правой партии «Республиканцы» Эдуард Филипп. В него вошли представители разных политических сил, 11 мужчин и 11 женщин, сообщает ВВС.

Министром экономики стал депутат Национального собрания Франции, консерватор Брюно Ле Мэр - еще один представитель «Республиканцев», как и премьер Филипп, который занял свой пост в понедельник.

Социалист Жерар Коллон, мэр Лиона, одним из первых высказавшийся в поддержку Макрона, получил пост министра внутренних дел.

Еще один социалист Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший в прежнем правительстве министерство обороны, теперь будет главой МИД Франции. Его называют близким другом предыдущего президента Франсуа Олланда.

Новым министром обороны стала женщина, соратница Макрона, центристка Сильви Гулар. Ранее она была евродепутатом, представляя партию «Демократическое движение».

Глава предвыборного штаба Макрона и генеральный секретарь его движения «Вперед!» Ришар Ферран получил пост министра по делам регионов.

Пост министра юстиции получил еще один центрист Франсуа Байру, лидер «Демократического движения» и мэр города По. Незадолго до начала президентской кампании Байру создал предвыборный союз с Макроном.

Новым министром спорта Франции стала Лора Флессель-Коловиц, олимпийская чемпионка по фехтованию.

Главой министерства культуры стала Франсуаз Ниссен, глава издательского дома Actes Sud. Известный эколог Николя Юло будет министром экологии.

Первое заседание нового кабинета состоится на следующий день, 18 мая.

Напомним, 15 мая президент Франции Эммануэль Макрон назвал нового премьер-министра страны. Правительство возглавит Эдуар Филипп, мэр города Гавр.