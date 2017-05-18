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«Евровидение-2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Об этом подтвердил национальный вещатель RTP, сообщают Украинские новости, ссылаясь на сайт «Евровидения».

Также отмечается, что «Meo Arena» в Лиссабоне будет использоваться в качестве места для проведения песенного конкурса.

«Meo Arena» была построена в 1998 году как павильон для ЭКСПО-98, имеет способность вместить около 20000 зрителей.

Это третий по величине крытый стадион в Европе и самый большой в Португалии.

Напомним, победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. 
ForUm

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