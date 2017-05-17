В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями собственных позиций погибли 4 боевиков, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Представителями комиссии Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ, которая работала с 12 по 16 мая с.г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, выявлены многочисленные случаи сокрытия командованием небоевых потерь среди личного состава», – говорится в сообщении.

В частности, по данным ГУР, выявлено, что в 11-м отдельном мотострелковом полку (Донецк) 1 АК четверо военнослужащих погибли и три получили ранения в результате обстрела позиции, которую в ночное время ошибочно занял прибывший по ротации личный состав молодого пополнения.