также в разделеОбщество
Рада увеличила минимальные алименты и признала их собственностью ребенка 4
Экс-главу Гослесагентства и его жену ищет Интерпол 8
ГПУ: Побег Януковича организовали российский генерал и охранник Путина 23
Чиновников Львовского горсовета вызвали на допрос из-за мусора 10
ЕС ждет от Украины объяснений относительно блокирования российских сайтов 49
Замком батальона в Полтаве собирал «дань» с солдат 21
За отказ блокировать российские сайты провайдерам грозят крупные штрафы 36
У стен ВР будут молиться за остановку антирелигиозных законопроектов 29
Генсек СЕ раскритиковал запрет российских сайтов в Украине 216
Ярош прокомментировал стрельбу с участием своего телохранителя 78
МВД засекретило информацию об отпусках Авакова 51
ЕС и НАТО предложили нестандартные подходы к противодействию агрессии РФ 94
Дело «ривненской янтарной мафии» передано в суд 22
HRW призывает Порошенко отменить санкции против российских соцсетей 72
Указ о расширении санкций против РФ вступил в силу 164
НАТО о блокировании российских соцсетей: Это вопрос безопасности, а не свободы слова 46
В оккупированный Донецк пытались вывезти скрипку Страдивари 55
В РФ назвали запрет георгиевских лент «официальной фашизацией» 50

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями собственных позиций погибли 4 боевиков, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Представителями комиссии Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ, которая работала с 12 по 16 мая с.г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, выявлены многочисленные случаи сокрытия командованием небоевых потерь среди личного состава», – говорится в сообщении.

В частности, по данным ГУР, выявлено, что в 11-м отдельном мотострелковом полку (Донецк) 1 АК четверо военнослужащих погибли и три получили ранения в результате обстрела позиции, которую в ночное время ошибочно занял прибывший по ротации личный состав молодого пополнения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года