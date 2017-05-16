Указ Президента Украины Петра Порошенко, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисам «Yandex» и Mail.ru уже вступил в силу, а правительство и Служба безопасности Украины должны отработать механизм его реализации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов журналистам в Киеве.

«Указ уже вступил в силу, теперь главный вопрос - чтобы он начал работать. Для того, чтобы указ начал работать, поручено Кабмину, СБУ срочно отработать механизм реализации положений этого указа. Это очень важно», - заявил он, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».