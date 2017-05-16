Под персональные санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины попал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, пропагандист Дмитрий Киселев, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и другие чиновники РФ и так называемые чиновники «Д/ЛНР».

Об этом свидетельствуют данные Приложения к решению СНБО, опубликованном на сайте Главы государства, с перечнем физических лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции).

Среди прочих в санкционном списке оказались глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава Комитета по международным отношениям Государственной думы Федерального собрания РФ Алексей Пушков и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает Укринформ.

Срок действия санкций — один год.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против России.

В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических.