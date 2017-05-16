Введенные Украиной санкции в отношении российских интернет-компаний не сильно скажутся на их финансовых показателях, следует из слов советника президента РФ, председателя совета Института развития интернета (ИРИ) Германа Клименко.

«Если Порошенко сможет обеспечить полную блокировку доменов — хотя и нам это не удалось, — то мы потеряем 12,5% посещаемости (доля посещаемости украинцев в российском интернете — ред.). Но, я думаю, что с денежной стороны мы потеряем только 2-3%… Украина не самая богатая страна», — сказал он РИА Новости.

Напомним, 16 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

При этом Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний «Яндекс» и «Лаборатория Касперского».