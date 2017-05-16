также в разделеОбщество
В штабе АТО опровергли захват НВФ серой зоны возле Песок 6
Украинский офис «ВКонтакте» прокомментировал запрет в Украине 12
Шкиряк: Для внедрения запрета российских соцсетей нужно изменить закон 10
«Нацкорпус» заявил о минировании авто активиста 8
Рада запретила в Украине георгиевскую ленту 17
В Украине снова не работают паспортные центры 32
Freedom House раскритиковала блокировку российских сайтов и соцсетей 19
У Одесской таможни – новый начальник 14
Запрет российских соцсетей: МВД хочет ввести ответственность для провайдеров 23
«Укртелеком» уже начал работы по блокировке сайтов из РФ, попавших под санкции 38
Адвокат: С бойцов ПС сняли обвинения в терроризме по «мукачевскому делу» 21
Интернет-ассоциация: Провайдеры не смогут заблокировать российские сайты 73
Киберполиция готова к блокированию российских соцсетей 49
В Украине снова похолодает 247
Абитуриенты с оккупированных территорий смогут вступить в некоторые вузы без ВНО 22
В Украине запретили бухгалтерскую программу 1С 594
«Вышки Бойко»: В ГПУ опровергли информацию Лещенко 52
Бывший боец «Айдара» наладил в Киеве сбыт оружия из зоны АТО 34

Введенные Украиной санкции в отношении российских интернет-компаний не сильно скажутся на их финансовых показателях, следует из слов советника президента РФ, председателя совета Института развития интернета (ИРИ) Германа Клименко.

«Если Порошенко сможет обеспечить полную блокировку доменов — хотя и нам это не удалось, — то мы потеряем 12,5% посещаемости (доля посещаемости украинцев в российском интернете — ред.). Но, я думаю, что с денежной стороны мы потеряем только 2-3%… Украина не самая богатая страна», — сказал он РИА Новости.

Напомним, 16 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

При этом Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний «Яндекс» и «Лаборатория Касперского».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

70
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года