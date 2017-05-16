С бойцов «Правого сектора», подозреваемых в перестрелке в Мукачево летом 2015 года, сняли обвинения в терроризме. Об этом сообщает Мukachevo.net со ссылкой на адвоката подозреваемых Романа Бухтоярова.

«В связи с тем, что при рассмотрении дела обвинение не подтвердилось, они пришли к убеждению о снятии обвинения», - рассказал адвокат.

По словам Бухтоярова, среди прочих теперь осталось важное обвинение в бандитизме.

«Снятие с бойцов обвинения в терроризме предполагает и изменение меры пресечения, но обвинение оставило «бандитизм» как способ дальше удерживать бойцов под стражей», - заявил адвокат.

«По сути выходит так, если прокуратура отказывается от терроризма, по своей правовой сущности отпадает и бандитизм. Я не понимаю, почему они не сняли бандитизм. Потому что терроризм и бандитизм между собой связаны... Я понимаю так, что они не сняли «бандитизм» исключительно на тех основаниях, чтобы потом мотивировать меру пресечения, типа они обвиняются в особо тяжком преступлении. То есть другие преступления тяжкие, а бандитизм особо тяжкое», - пояснил он.

Следующее заседание запланировано на 29 мая в 10:00 часов.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево возник конфликт со стрельбой между представителями «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. Тогда 2 бойца ПС погибли и 4 были ранены.

После перестрелки представители «Правого сектора» скрылись в окрестностях населенного пункта Лавки.

По версии ПС, перестрелка была спровоцирована криминальными элементами во главе с Ланьо, которому они перекрыли канал контрабанды.

В июне 2016 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства.