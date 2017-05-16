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Новые тарифы на воду и водоотвод утверждены из-за повышения стоимости его составляющих, в частности реагентов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на информацию «Киевводоканала».

«Основными причинами такого решения - необходимость поддержания бесперебойного водоснабжения и водоотвода в столице и области в условиях подорожания основных составляющих тарифа», - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в ведомстве, с августа прошлого года на 146% выросла стоимость реагентов, используемых «Киевводоканалом» для подготовки питьевой воды и очистки стоков. Горюче-смазочные материалы, необходимые для работы техники, подорожали на 27%. А размер уплачиваемых предприятием налогов и сборов вырос на 94%.

«Еще одна составляющая тарифа - оплата труда сотрудников. За 9 месяцев средняя зарплата в столице выросла на 19%. В сфере промышленности она уже давно превысила 10 тыс. гривен. В «Киевводоканале» во второй половине 2016 года ее размер составлял 6,825 тыс. грн. На предприятии происходит угрожающая тенденция, когда из-за неконкурентной оплаты уходят уникальные технические специалисты, которых некем заменить. Увеличились расходы и на охрану труда», - отметили на предприятии.

Напомним, с 12 мая жителям Киева придется платить за холодную воду на 14,7% больше.
ForUm

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