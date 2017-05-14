Президент Петр Порошенко прокомментировал выходку пранкера, который на финале «Евровидения» выскочил на сцену, сняв штаны.

«Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это и есть свобода», - сказал Президент на пресс-конференции.

«Десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали сверхусилие, чтобы не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, задница, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины», - добавил он.

По словам Главы государства, он этим случаем очень разочарован. «Но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило», - отметил Президент, сообщает «Украинская правда».

Порошенко похвалил организаторов «Евровидения» в Украине за проведение конкурса на очень высоком уровне.

Также он сказал, что ему очень понравилось выступление победителя - португальца Сальвадора Собрала.

Президент выразил сожаление, что не смог посетить конкурс, поскольку в это время обсуждал с губернатором и председателем полиции Донецкой области, как помочь семьям убитых во время обстрела Авдеевки мирных жителей.

Как ранее сообщал ForUm, во время выступления Джамалы на финальном концерте «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал украинский пранкер Виталий Седюк, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.

Полиция задержала его на 72 часа. Пранкеру грозит до 5 лет тюрьмы.