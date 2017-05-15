За прошлые сутки российско-террористические войска 49 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего 6 военнослужащих ВСУ получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в зоне проведения АТО в течение минувших суток оставалась напряженной, однако относительно стабилизировалась», – говорится в сообщении.

Так, на приморском направлении боевики открывали огонь по нашим опорным пунктам 20 раз. После 18:00 вчерашнего дня один из опорных пунктов сил АТО в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм. По нашим позициям вблизи Широкино, Гнутово и Новотроицкого боевики периодически вели огонь из стрелкового оружия. У Павлополя – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Талаковки – из вооружения БМП.

На донецком направлении, по данным штаба, пророссийские бандформирования наиболее активно обстреливали наших воинов в районе Авдеевки. С наступлением сумерек бандиты били по нашим защитникам со 120-мм и 82-мм минометов и более легкого вооружения. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования стреляли также по защитникам Луганского. Вражеские обстрелы с использованием крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы и у Новгородского.

На луганском направлении на протяжении прошедших суток зафиксировано 9 эпизодов применения боевиками оружия. Вечером российско-террористические войска из миномета калибра 82 мм обстреляли украинских воинов у Троицкого. По нашему опорному пункту в районе Станицы Луганской били из крупнокалиберного пулемета. Из такого же вооружения и гранатометов вели огонь неподалеку Валуйского.