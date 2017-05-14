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Во время выступления Джамалы на сцене «Евровидения-2017» в Киеве из фан-зоны на сцену выбежал мужчина, завернутый в австралийский флаг, и показал обнаженные ягодицы зрителям.

Сначала в соцсетях начали писать о том, что на сцену выбежал австралиец, но позже оказалось, что это украинец Виталий Седюк, сообщает «Громадське».

Однако, несмотря на инцидент, Джамала продолжила выступление.

Впоследствии вмешалась охрана и вывела мужчину со сцены.

Напомним, победителем песенного конкурса «Евровидение-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. 
ForUm

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