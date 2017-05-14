Принудительной эвакуации людей из «серой зоны» АТО, в частности, из Авдеевки не будет. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил на пресс-конференции.

По его словам, после последнего разговора с Владимиром Путиным, который состоялся в марте и был посвящен судьбам заложников, было внесено предложение с 1 апреля вести пасхальное прекращение огня. И количество обстрелов действительно сократилось более чем в три раза. «Мы очень редко видим, - к сожалению, вчера был именно такой случай, - когда применяется тяжелое вооружение, танки. В основном мы видим применение минометов и легкого стрелкового оружия», - отметил он, сообщает LIGA.net.

Президент добавил, что сейчас обозначилась обратная тенденция: количество обстрелов нарастает.

«Но никакой принудительной эвакуации не будет. Добровольно... Вы помните, во время проблем в Авдеевке, когда температура ночью была минус 25, а в Авдеевке не было ни света, ни газа, ни тепла, мы предложили добровольную эвакуацию. Воспользовались этим только 126 детей, остальные остались», - сказал Президент.

«Я не вижу смысла организовывать принудительную эвакуацию. Почему? Если мы говорим, что бежим от обстрелов, то дальность обстрелов из систем залпового огня, стоящих на вооружении российских войск, на сегодняшний день превышает 130-140 км. Куда эвакуировать? Мы должны действовать с точностью до наоборот: остановить огонь», - добавил он.

Кроме того, Порошенко заявил, что рассчитывает на одобрение его идеи по введению миротворцев. «Но они испугались. Когда увидели, что миротворцы находят поддержку, они организовали подрыв машины ОБСЕ, где погиб американский наблюдатель-парамедик», - подчеркнул он.

Напомним, вчера, 13 мая, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Авдеевки погибли 4 человека, еще один получил осколочное ранение. Обстрел квалифицирован как теракт.