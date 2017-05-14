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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что 30 мая в Сенате Нидерландов состоится окончательное голосование по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Мы сейчас не только на финише безвиза, но и в ожидании завершения ратификации Соглашения об ассоциации», - отметил он, сообщает УНИАН.

«23 мая Сенат Нидерландов открывает дебаты, а 30 мая состоится голосование. Мы надеемся, что оно должно быть позитивным для Украины, для Нидерландов, для Европы», - добавил Президент.

Напомним, 23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проведет дебаты по украинскому вопросу 23 мая. 
ForUm

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