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Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) получил последние документы для рассмотрения решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и назначил дату дебатов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на официальные данные нидерландского парламента.

В Сенате отметили, что во вторник, 9 мая, поступили необходимые решения комитетов.

Исходя из этого, принято решение провести дебаты по украинскому вопросу во вторник, 23 мая. В официальном сообщении не уточняется, состоится ли голосование в тот же день, или будет перенесено на следующее пленарное заседание. Ранее сообщалось, что в Сенате рассматривают варианты дебатов по украинскому вопросу 23 мая или 6 июня.

Между тем, в пресс-службе парламента напомнили, что в апреле выносилось на рассмотрение предложение признать ратификационный закон «контраверсионным», что затормозило бы его одобрение. Тогда в Сенате не нашлось голосов в поддержку идеи отказа от ратификации.

Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск Ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, 23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
ForUm

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