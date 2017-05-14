Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что через неделю планирует провести в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по подготовке заседания в «нормандском формате». Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Ровно через неделю у меня будут важные переговоры в Берлине с канцлером Германии по подготовке заседания «нормандского формата», – отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия сознательно загнала в тупик весь минский процесс.