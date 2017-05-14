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Президент Петр Порошенко еще не готов говорить о возможном участии в следующих президентских выборах. Об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам Порошенко, до следующих президентских выборов есть еще почти два года, за которые надо многое сделать, сообщает LIGA.net.

«В соответствии с Конституцией, все граждане Украины, которые достигли 35 лет, а я достиг 35 лет, имеют право баллотироваться в президенты. Но я думаю, что на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных кандидатов», - сказал он.

 
ForUm

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