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Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, которым вводится в действие ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

За документ проголосовали 89 из 150 депутатов. 55 проголосовали против, сообщает Укринформ.

Для завершения ратификации документ должен быть также утвержден Верхней палатой парламента Нидерландов.

Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится после 15 марта, когда в стране должны пройти выборы в Нижнюю палату.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал данное решение нижней палаты парламента Нидерландов.

«Спасибо Марку Рютте и парламентскому большинству за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта. Ожидаем решения Сената», - говорится в Facebook Главы государства.

Напомним, 15 декабря 2016 года ЕС согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом условий Нидерландов, а именно проекта резолюции, в котором предлагается лишить Украину финансовой и военной помощи ЕС и не предоставлять гражданам Украины права жить и работать в странах ЕС.

Как известно, 6 апреля 2016 года 61% участвовавших в референдуме граждан Нидерландов проголосовали «против», 38,21% - «за» Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
ForUm

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