Президент Петр Порошенко рассматривает несколько кандидатур на должность главы Национального банка, но озвучить их фамилии только после консультаций с Верховной Радой. Об этом он сообщил на пресс-конференции в воскресенье, 14 мая.

Порошенко напомнил, что увольнять Валерию Гонтареву с должности главы НБУ будет парламент. «Глубоко уверен, что это голосование должно быть тогда, когда мы получим кандидатуру с поддержкой Верховной Рады. У меня есть несколько кандидатов, но до обсуждения их с представителями Верховной Рады считаю некорректным называть фамилии», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Президент добавил, что благодарен Гонтаревой за работу. По его мнение, она добилась финансовой стабилизации, очищения банковской сферы от проблемных банков, которые были «как раковая опухоль еще с кризиса 2008 года», навела порядок в рефинансировании и решила проблему с накоплением золотовалютных резервов.

Он добавил, что с учетом 1,1 млрд средств Януковича остаток золотовалютных резервов превысил $ 18 млрд.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

Обязанности главы НБУ с 11 мая исполнет первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий.