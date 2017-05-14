Последний разговор Президента Украины Петра Порошенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным касался освобождения украинских заложников, в частности журналиста Романа Сущенко. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил Глава Украинского государства.

«Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников и в том числе мы обсудили мою просьбу освободить Сущенко из российской тюрьмы», - заявил Порошенко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, вся украинская власть работает и будет работать над освобождением всех, кто незаконно находится в тюрьмах России и оккупированных территорий.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.