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Введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины открывает путь к либерализации визового режима с около 30 странами так называемого «белого шенгенского списка», в который входят государства Европы, Северной и Южной Америки, Персидского Залива и Азии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«По поручению Президента Украины, в течение 2015 - 2017 гг. был начат переговорный процесс с этой группой стран по безвизовым поездкам граждан», - заявили в ведомстве.

По его итогам правительства этих государств выразили готовность предоставить украинцам право безвизовых путешествий в одностороннем порядке или на основании двусторонних договоренностей после вступления в силу соответствующего решения ЕС.

«Таким образом, безвизовый режим с ЕС автоматически открывает путь для формализации решения о безвизовых поездках для украинских граждан в страны т.н. «белого шенгенского списка», - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что украинцы смогут побывать более чем в 35 странах Латинской Америки и Азии, связанных с Евросоюзом соглашениями о безвизовом режиме. 

Затем ряд СМИ сообщили, что озвученная информация не соответствует действительности.
ForUm

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