Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к процессам, которые заставят Россию выполнять Минские соглашения.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Киеве, сообщает УНИАН.

«США готовы и в дальнейшем присоединяться к тому, чтобы заставить Россию выполнять Минские договоренности. Это один из ключевых приоритетов. В какой форме? Это может быть в форме отдельного измерения, которое будет, конечно, очень тесно скоординировано с «нормандским форматом». Это может быть также вариант параллельного привлечения Соединенных Штатов к отдельным элементам взаимодействия в рамках «нормандского формата», - подчеркнул Климкин.

По его словам, эти вопросы сейчас обсуждаются.

Напомним, ранее Климкин заявлял, что США могут присоединиться к «нормандскому формату» переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.