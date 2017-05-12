С начала 2017 года в результате военных действий в зоне антитеррористической операции погибли 35 мирных жителей, еще 156 – получили ранения.

Об этом заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщается в Twitter мисси.

По его словам, за прошедшую неделю пострадали 20 мирных жителей, один из которых погиб.

Как ранее сообщал ForUm, по данным ОБСЕ, в 2016 году 141 мирный житель в Донбассе пострадал в результате детонирования взрывных устройств.