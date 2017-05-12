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Украинцы смогут побывать более чем в 35 странах Латинской Америки и Азии, связанных с Евросоюзом соглашениями о безвизовом режиме. Об этом в интервью телеканалу «1+1» заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Глава государства.

«Украинский паспорт войдет в 40 самых привлекательных паспортов мира по возможностям путешествий по всему миру», - рассказал он.

Глава государства также сообщил, что введение безвиза с ЕС для украинцев открывает возможность безвизовых поездок в страны, не входящие в Шенгенскую зону и ЕС, в частности в Норвегию, Швейцарию, Лихтенштейн.

«Еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки, Азии, связанных с Европейским Союзом соглашениями о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять украинца право (безвизовых. - АП.) путешествий и в Латинскую Америку, и в Азию», - рассказал Президент.

По его словам, украинская власть также работает и над привлечением в Украину большого количества авиационных компаний, так называемых лоукостов, которые позволят существенно удешевить стоимость перелетов для украинцев. «Вы знаете, что Ryanair возвращается. Wizz Air снижает стоимость. Вернулась Alitalia. И многие другие компании сегодня видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами. Так же будет позиция и по билетам на поезд», - рассказал Порошенко.

Напомним, 11 мая  Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев. 
ForUm

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