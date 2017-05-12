также в разделеПолитика
Порошенко: Украинцы смогут ездить в 35 стран, связанных с ЕС соглашениями о безвизе 16
Порошенко: Украина окончательно оформила развод с Россией 828
Давайте жить дружно: Трамп призвал Украину и РФ помириться 105
Геращенко напомнила о долге Украины перед ЕС по безвизу 112
Трамп хочет сотрудничать с Киевом по урегулированию конфликта на Донбассе 138
В РФ отреагировали на безвиз Украины с ЕС: это морковка на веревочке 1998
Артеменко просит суд вернуть ему гражданство 36
В Кремле ответили Трампу: Нет места для вольных трактовок «Минска» 269
Европейские дипломаты поздравили украинцев с безвизом 59
Гройсман о доведении ОПЗ до банкротства: Это заговор 165
Расмуссен: Некоторые украинские реформы сложно воплотить даже на Западе 58
Гройсман: Отмена виз с ЕС – это восстановление справедливости 38
Порошенко задекларировал доходы от вкладов в своем банке 43
Гройсман о стычках в Днипре: Эта «титушня» должна сидеть за решеткой 73
Чалый: Встреча с Трампом - сигнал поддержки Украины 51
Лавров заявил, что не говорил с Трампом о санкциях 34
ЕС окончательно одобрил безвиз для Украины 166
Трамп: Россия ответственна за полное выполнение «Минска» 181

Информация, озвученная Президентом Петром Порошенко в интервью телеканалу «1+1», об отмене визового режима для граждан Украины при поездках в десятки стран Азии и Латинской Америки, не соответствует действительности, сообщает «ЕвроПравда».

Порошенко заявил, что одновременно со вступлением в действие безвиза со странами Европейского Союза визовые требования снимут также государства за пределами европейского континента. «Более 35 стран Латинской Америки, Азии, которые связаны соглашениями с Евросоюзом о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять украинцам право на путешествия в (соответствующие страны) Латинской Америки и Азии», - заявил он.

По данным издания, соглашение об отмене визового режима, по которому ЕС согласовал взаимную отмену виз с рядом стран за пределами европейского континента, не предусматривает автоматической отмены ими виз для третьих государств, в том числе Украины.

«Более того, недавно МИД в ответ на журналистский запрос издания «Новинарня» дал официальное разъяснение о том, что начало работы безвизового режима не предполагает отмены виз в неевропейские государства, это станет возможным лишь в случае успешных переговоров Украины с данными государствами о взаимной отмене виз. «Новинарня» предоставила «ЕвроПравде» скриншот ответа МИД, в министерстве также подтвердили, что давали такое разъяснение», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года