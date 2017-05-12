Информация, озвученная Президентом Петром Порошенко в интервью телеканалу «1+1», об отмене визового режима для граждан Украины при поездках в десятки стран Азии и Латинской Америки, не соответствует действительности, сообщает «ЕвроПравда».

Порошенко заявил, что одновременно со вступлением в действие безвиза со странами Европейского Союза визовые требования снимут также государства за пределами европейского континента. «Более 35 стран Латинской Америки, Азии, которые связаны соглашениями с Евросоюзом о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять украинцам право на путешествия в (соответствующие страны) Латинской Америки и Азии», - заявил он.

По данным издания, соглашение об отмене визового режима, по которому ЕС согласовал взаимную отмену виз с рядом стран за пределами европейского континента, не предусматривает автоматической отмены ими виз для третьих государств, в том числе Украины.

«Более того, недавно МИД в ответ на журналистский запрос издания «Новинарня» дал официальное разъяснение о том, что начало работы безвизового режима не предполагает отмены виз в неевропейские государства, это станет возможным лишь в случае успешных переговоров Украины с данными государствами о взаимной отмене виз. «Новинарня» предоставила «ЕвроПравде» скриншот ответа МИД, в министерстве также подтвердили, что давали такое разъяснение», – сказано в сообщении.