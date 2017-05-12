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По результатам второго полуфинала стали известны все участники финала «Евровидения-2017».

Из 18 исполнителей, выступавших во втором полуфинале 11 мая, в финал вышли 10, сообщается на официальном сайте конкурса.

Среди них:

Болгария – Кристиан Костов (Beautiful Mess);

Беларусь – NAVIBAND («Гісторыя майго жыцця»);

Хорватия – Жак Хоудек (My Friend);

Венгрия – Йоци Папаи (Origo);

Дания – Аня Ниссен (Where I Am);

Румыния – Илинка и Алекс Флоря (Оdel It!);

Израиль – IMRI (I Feel Alive);

Норвегия – JOWST и Александер Вальманн (Grab the Moment);

Нидерланды -  O'G3NE (Lights and Shadows);

Австрия - Натан Трент (Running On Air).

Еще 10 участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Sunstroke Project (Молдова), Дихай (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).

Кроме того, в финале Евровидения-2017 автоматически выступят страны-основательницы конкурса и страна-хозяйка:

Украина - O. Torvald (Time);

Италия - Francesco Gabbani (Occidentali's Karma);

Великобритания - Lucie Jones (Never Give Up On You);

Испания - Manel Navarro (Do It For Your Lover);

Германия - Levina (Perfect Life);

Франция - Alma (Requiem).

 
ForUm

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