Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом. Соответствующее заявление представителя государственного обвинения прокурора Руслана Кравченко опубликовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом, где бы он ни находился в момент судебного заседания. Соответствующее письмо-разъяснение направлено адвокатам экс-президента», - написала она.

Участие Януковича в подготовительном судебном заседании предполагается не через международную правовую помощь, поэтому нет необходимости суду обращаться в государственные органы РФ, пояснил прокурор.

«Суд, имея такую ​​возможность, предоставил быстрое выполнение прав обвиняемого, - отметила Сарган. - Своим решением Оболонский райсуд Киева дал возможность экс-президенту «не прикрепляться» ни к какому-либо из российских судов, ни к любым другим органам».

«Янукович не раз заявлял о своем желании участвовать в судебном процессе. Вот мы и посмотрим, были ли эти заявления правдивыми или простым пиаром. На сегодняшний день ему предоставлены все возможности участвовать в суде 18 мая по видеосвязи, где бы он ни находился. Все теперь зависит от стороны защиты», - резюмировали в ГПУ.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Защита просила суда отложить подготовительное заседание до решения Апелляционного суда об изменении подсудности дела.

Суд объявил перерыв в заседании до 18 мая.